Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородца спасли после падения в горах в Карачаево-Черкесии

Турист из Нижнего Новгорода травмировался на перевале Федосеева.

Источник: Нижегородская правда

Спасатели МЧС России оказали помощь нижегородцу в горах Карачаево-Черкесии. Турист из Нижнего Новгорода травмировался на перевале Федосеева, рассказали в пресс-службе ведомства.

Нижегородец в составе группы проходил один из горных туристических маршрутов. Во время перехода он сорвался со снежника в районе перевала Федосеева и травмировался. В итоге на его спасение отправились сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. Дзераева.

На месте ему оказали первую помощь, спустили в поселок Архыз и передали врачам.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи помогли 43-летнему пациенту начать самостоятельно ходить после тяжелой производственной травмы.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше