Нижегородца спасли после падения в горах в Карачаево-Черкесии

Спасатели МЧС России оказали помощь нижегородцу в горах Карачаево-Черкесии. Турист из Нижнего Новгорода травмировался на перевале Федосеева, рассказали в пресс-службе ведомства.
Нижегородец в составе группы проходил один из горных туристических маршрутов. Во время перехода он сорвался со снежника в районе перевала Федосеева и травмировался. В итоге на его спасение отправились сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. Дзераева.
На месте ему оказали первую помощь, спустили в поселок Архыз и передали врачам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи помогли 43-летнему пациенту начать самостоятельно ходить после тяжелой производственной травмы.