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Количество ДТП с участием мотоциклов в Москве сократилось на 10% с начала года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 200 аварий с участием мотоциклистов зафиксировано в Москве за 5 месяцев 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество снизилось на 10%. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Источник: Freepik

«В столице зарегистрировано около 130 тыс. мотоциклистов. За 5 месяцев 2026 года с их участием зафиксировали 207 ДТП, что на 10% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».

Уточняется, что в авариях 235 человек получили ранения и 8 погибли.

В ведомстве подчеркнули, что основными причинами ДТП являются превышение скорости, несоблюдение дистанции и очередности проезда и небезопасное перестроение.

«Снизить число аварий удалось благодаря комплексному подходу ЦОДД и тесному сотрудничеству с Госавтоинспекцией. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года мы стремимся к нулевой смертности на дорогах столицы», — пояснил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

В ведомстве попросили водителей мотоциклов соблюдать скорость и дистанцию, всегда обеспечивать себя и пассажира экипировкой, следить за техническим состоянием транспорта и соблюдать скоростной режим.

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