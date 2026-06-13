Количество ДТП с участием мотоциклов в Москве сократилось на 10% с начала года

«В столице зарегистрировано около 130 тыс. мотоциклистов. За 5 месяцев 2026 года с их участием зафиксировали 207 ДТП, что на 10% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».