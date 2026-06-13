В Октябрьском районе Самары в Волге утонул подросток

По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, работы проводились напротив дома № 50 по Волжскому проспекту. В них участвовали три водолаза.
Ранее в Самарской области извлекли из воды тело 15-летнего мальчика, который пытался переплыть реку вместе со сверстником на самодельном плоту. В итоге плот опрокинулся, и один из детей утонул. Происшествие случилось в протоке Воложки реки Волга у села Рождествено Волжского района. Центральное МСУТ СКР проводит проверку.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше