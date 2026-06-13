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В Октябрьском районе Самары в Волге утонул подросток

Спасатели извлекли из Волги в Самаре тело погибшего мальчика 2009 года рождения. Происшествие случилось в Октябрьском районе города в субботу, 13 июня, в 8:35 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Источник: Коммерсантъ

По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, работы проводились напротив дома № 50 по Волжскому проспекту. В них участвовали три водолаза.

Ранее в Самарской области извлекли из воды тело 15-летнего мальчика, который пытался переплыть реку вместе со сверстником на самодельном плоту. В итоге плот опрокинулся, и один из детей утонул. Происшествие случилось в протоке Воложки реки Волга у села Рождествено Волжского района. Центральное МСУТ СКР проводит проверку.

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