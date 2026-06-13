В Екатеринбурге в Академическом районе Skoda столкнулась с «Нивой»

13 июня в Академическом районе Екатеринбурга произошла авария. Автомобили столкнулись на дороге в СНТ «Дружба 4», ведущей в поселок Медный. После аварии одна из машин перевернулась. Об этом информирует Госавтоинспекция Екатеринбурга.