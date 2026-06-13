В Ленинградской области подросток попал под домашний арест за поджог АЗС

В среду СУ СК по Ленобласти сообщило, что подросток поджег две автозаправочные станции самообслуживания в деревне Велигонты Ломоносовского района Ленинградской области. В ходе допроса он сообщил, что в мессенджере Telegram с ним вступил в переписку неизвестный, под влиянием и по указаниям которого он приобрел канистру бензина и поджег две заправочные станции. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).