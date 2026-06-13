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В Уфе молния ударила в дом

12 июня вечером в Октябрьском районе Уфы, в деревне Зинино, на улице Ракитовая, 35 вспыхнул пожар.

Источник: "Российская газета"

Как рассказали в МЧС Республики Башкортостан, когда пожарные прибыли на место, горел кирпичный дом размером 9 на 11 метров.

Эксперты устанавливают причину возгорания. Предварительно, пожар мог возникнуть из-за удара молнии.

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