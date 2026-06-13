В Туве за сутки поймали 5 пьяных водителей

Правоохранители задержали пятерых водителей в состоянии опьянения. В отношении двоих из них могут возбудить уголовное дело: их поймали повторно за рулём в нетрезвом виде, что подпадает под признаки преступления по ст. 264.1 УК РФ. Кроме того, 35 человек остановили за управление транспортом без прав либо после лишения такого права.