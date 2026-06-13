В Туве за сутки поймали 5 пьяных водителей

За 12 июня 2026 года в Туве зафиксировали 9 ДТП — к счастью, никто не пострадал. При этом сотрудники ГИБДД выявили сразу 225 нарушений правил дорожного движения.
Правоохранители задержали пятерых водителей в состоянии опьянения. В отношении двоих из них могут возбудить уголовное дело: их поймали повторно за рулём в нетрезвом виде, что подпадает под признаки преступления по ст. 264.1 УК РФ. Кроме того, 35 человек остановили за управление транспортом без прав либо после лишения такого права.
ГИБДД обращается к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах: соблюдать скоростной режим и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Особенно важно проявлять бдительность там, где могут внезапно появиться пешеходы — в том числе дети.
Ранее мы сообщали, что в Дудинке водитель грузовика получил 2 года за смерть 15-летней школьницы.