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Женщина и подросток пострадали в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

Автомобиль врезался в отбойное ограждение и перевернулся.

Источник: Время

ДТП с пострадавшими произошло утром 12 июня на трассе М-12 в Навашинском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в ГИБДД России по региону.

По предварительным данным, около 09:15 водитель автомобиля Lada Granta — 44-летняя женщина — не справилась с управлением, после чего машина врезалась в отбойное ограждение и перевернулась.

В результате аварии пострадали водитель и 14-летний пассажир. Их состояние и все обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области перевернулась иномарка, и погибла женщина.