Женщина и подросток пострадали в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

ДТП с пострадавшими произошло утром 12 июня на трассе М-12 в Навашинском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в ГИБДД России по региону.
По предварительным данным, около 09:15 водитель автомобиля Lada Granta — 44-летняя женщина — не справилась с управлением, после чего машина врезалась в отбойное ограждение и перевернулась.
В результате аварии пострадали водитель и 14-летний пассажир. Их состояние и все обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области перевернулась иномарка, и погибла женщина.