В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве подростка

«С целью завладения имуществом мужчина напал на него и нанес несколько ударов ножом в область туловища и рук, после чего скрылся с похищенным пакетом. От полученных ранений несовершеннолетний вскоре скончался недалеко от места происшествия. 21-летний обвиняемый был задержан в тот же день на улице», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по РБ.