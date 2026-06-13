Ливни вызвали подтопление 121 придомовой территории в Краснодаре

Как сообщил директор МКУ «Городская сеть ливневых канализаций» Артем Миронов, на 33 участках дорог были зафиксированы подтопления, однако на большинстве из них вода сошла через систему ливневой канализации. Дополнительная техника направлена на проблемные участки, включая Ростовское шоссе, микрорайон Музыкальный и улицу Ратной Славы.