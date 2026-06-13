В Багратионовском районе в ДТП пострадали трое молодых людей и несовершеннолетний

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:00 на 1-м километре 750-м метре автодороги Долгоруково — Каменка. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW 2006 года рождения на правостороннем закруглении не справился с управлением и допустил съезд с дороги справа по ходу движения транспортного средства.