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В Багратионовском районе в ДТП пострадали трое молодых людей и несовершеннолетний

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

В Багратионовском районе четыре человека, включая несовершеннолетнего, пострадали в результате съезда автомобиля с дороги 12 июня. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:00 на 1-м километре 750-м метре автодороги Долгоруково — Каменка. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW 2006 года рождения на правостороннем закруглении не справился с управлением и допустил съезд с дороги справа по ходу движения транспортного средства.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель и трое пассажиров 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Всех пострадавших направили в медицинские учреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.