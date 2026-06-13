В Краснотурьинске задержали двух подростков за убийство знакомой

По версии обвинения, 12 июня текущего года подростки заманили за гаражи свою знакомую 2011 года рождения, где убили ее несколькими ударами ножа в живот. «Преступление совершено на почве возникшего между одним из фигурантов и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказываний. После содеянного юноши с места преступления скрылись. Смерть потерпевшей наступила в больнице, куда она была доставлена после ее обнаружения прохожими», — рассказали в ведомстве.