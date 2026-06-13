В Сочи под колесами большегруза погиб 57-летний житель Московской области

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария случилась в 10:30 утра 13 июня на федеральной автодороге «Джубга — Сочи». Предварительно установлено, что 57-летний житель Подмосковья решил перебежать оживленную скоростную трассу в неустановленном месте. В этот момент по участку двигался тяжелый грузовой автомобиль марки «Ситрак» под управлением 40-летнего водителя, который не успел затормозить перед внезапно появившимся на дороге человеком.