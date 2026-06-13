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В Сочи под колесами большегруза погиб 57-летний житель Московской области

Грузовик насмерть сбил мужчину, который перебегал федеральную трассу в Сочи.

Источник: Госавтоинспекция Кубани

В Лазаревском районе Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Под колесами многотонного грузовика погиб мужчина, приехавший на курорт из Московской области.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария случилась в 10:30 утра 13 июня на федеральной автодороге «Джубга — Сочи». Предварительно установлено, что 57-летний житель Подмосковья решил перебежать оживленную скоростную трассу в неустановленном месте. В этот момент по участку двигался тяжелый грузовой автомобиль марки «Ситрак» под управлением 40-летнего водителя, который не успел затормозить перед внезапно появившимся на дороге человеком.

«Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и детали случившейся трагедии.