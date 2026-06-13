«Выталкивал в окно на 10 этаже, бил в лесу, преследовал убегающую с дочкой». Минчанин получил три года за издевательства над женой

В Минске на три года осудили мужчину, который издевался и избивал жену. Подробности в прокуратуре рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 37-летний ранее неоднократно судимый минчанин. Мужчина работал за границей и редко приезжал в Беларусь. В июле 2025 года он женился на минчанке, у которой от других отношений было две маленькие дочки, вместе они жили в общежитии на улице Короля. Мужчина всегда был слишком ревнивым, запрещал ей общаться с коллегами и друзьями, контролировал телефонные звонки и мессенджеры. А однажды будто бы уличил в измене и во время ссоры схватил ее за руку, сбросил с дивана и не менее 27 раз ударил руками и ногами в область головы и тела. Потом он потащил жену к окну и перевесил ее голову и туловище через раму, удерживая за нижнюю челюсть, чтобы она не позвала на помощь.
— Женщина была очень напугана, так как реально опасалась, что муж сбросит ее с десятого этажа, — рассказали в прокуратуре.
После этого он сказал ей привести себя в порядок, чтобы поехать на рынок, но по дороге они снова поссорились. Управляя авто, фигурант свернул в лесной массив и снова стал избивать жену. В какой-то момент она смогла выбежать из машины, но он догнал ее и снова стал бить, нанеся не менее 18 ударов. В какой-то момент минчанке стало трудно дышать, и тиран разрешил ей выйти из авто. Женщина стала махать проезжающим авто, одно остановилось, и из салона вышли двое мужчин. Женщина попросила довезти ее до остановки общественного транспорта. А вечером супруги помирились.
Со следами избиения женщина не смогла пойти на работу, и муж отвез ее к нему на малую родину, где ей оформили лист нетрудоспособности.
Через два месяца произошла новая ссора, уже в присутствии дочек. Фигурант схватил жену на волосы, поставил на колени и стал избивать, давил ногой на грудь и душил, выкрикивая угрозы. Минчанка сказала старшей девочке позвонить в милицию, тогда муж стал кричать, что убьет всех. И приехавшим по вызову милиционерам женщина сказала, что ребенок позвонил случайно на номер 102.
На следующее утро снова случился конфликт, женщине с дочкой уже пришлось убегать от мужа. Фигурант догонял их на лестничной клетке общежития, выкрикивая угрозы. В тот же день минчанка написала заявление в милицию.
Минчанину инкриминировали умышленное причинение легкого телесного повреждения, угрозу убийством, истязание (ст. 153, ст. 186, ч.1 ст. 154 Уголовного кодекса Беларуси). На суде свою вину он признал частично.
Известно, что обвиняемый имеет высшее образование, работал монтажником, на данный момент он разведен, на иждивении имеет троих маленьких детей, ранее трижды был судим.
Суд приговорил его к трем годам исправительной колонии строгого режима без штрафа. Приговор вступил в законную силу.