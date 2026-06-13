«Выталкивал в окно на 10 этаже, бил в лесу, преследовал убегающую с дочкой». Минчанин получил три года за издевательства над женой

Фигурантом уголовного дела стал 37-летний ранее неоднократно судимый минчанин. Мужчина работал за границей и редко приезжал в Беларусь. В июле 2025 года он женился на минчанке, у которой от других отношений было две маленькие дочки, вместе они жили в общежитии на улице Короля. Мужчина всегда был слишком ревнивым, запрещал ей общаться с коллегами и друзьями, контролировал телефонные звонки и мессенджеры. А однажды будто бы уличил в измене и во время ссоры схватил ее за руку, сбросил с дивана и не менее 27 раз ударил руками и ногами в область головы и тела. Потом он потащил жену к окну и перевесил ее голову и туловище через раму, удерживая за нижнюю челюсть, чтобы она не позвала на помощь.