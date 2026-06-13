Взрывы в лесах Красноярского края помогают тушить «шелкопрядные» пожары

Вечером 13 июня стало известно, что специалисты Федеральной Авиалесоохраны начали производить взрывы на севере Красноярского края, чтобы справиться с так называемыми «шелкопрядными» лесными пожарами. Такие работы ведутся в Енисейском округе, где сложилась сложная ситуация.
Деревья, поврежденные сибирским шелкопрядом, массово высохли и превратились в завалы, которые горят очень сильно. Дорог туда нет, технику не завезешь — тушат вручную. Борьбу с огнем осложняет то, что перед прокладкой защитных полос нужно распиливать и разбирать эти завалы. Мешает и ветер: его порывы перебрасывают пламя через ручьи и реки, а также через уже проложенные полосы, из-за чего у пожаров появляются новые языки и кромки.
Для прокладки минерализованных полос на нескольких таких пожарах специалисты начали применять детонирующий шнур высокой мощности. Другие команды Авиалесоохраны тушат огонь привычными способами. Всего региону помогают 216 местных десантников и парашютистов, а также еще 156 прибывших из Бурятии и Забайкалья.
На Крайнем Севере края земля прогревается и сохнет в сторону Ледовитого океана, из-за гроз число возгораний растет в Эвенкии и Туруханском районе. Туда перебрасывают дополнительные вертолеты, в том числе Ми-8 МТВ 1.
На 13 июня в регионе тушат 37 пожаров на площади 11,6 тысячи гектаров. За сутки работали более 860 человек и 30 единиц наземной техники. С 8 по 12 июня ликвидировали 64 пожара, 53 из них — в зоне лесоавиационных работ. Напомним, с 10 июня в крае действует режим чрезвычайной ситуации.