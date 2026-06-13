Взрывы в лесах Красноярского края помогают тушить «шелкопрядные» пожары

Деревья, поврежденные сибирским шелкопрядом, массово высохли и превратились в завалы, которые горят очень сильно. Дорог туда нет, технику не завезешь — тушат вручную. Борьбу с огнем осложняет то, что перед прокладкой защитных полос нужно распиливать и разбирать эти завалы. Мешает и ветер: его порывы перебрасывают пламя через ручьи и реки, а также через уже проложенные полосы, из-за чего у пожаров появляются новые языки и кромки.