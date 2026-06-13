Белорусы поймали пять рыб, которые стоят как 10 килограммов лосося

Рыбаки попались с поличным сразу с четырьмя сетями. Но на момент задержания в их улове было только пять рыб — четыре окуня и один серебряный карась. Тем не менее эти рыбы для браконьеров оказались «золотыми». Ущерб, причиненный окружающей среде из-за пяти пойманных рыб, оценили в 810 белорусских рублей, что эквивалентно почти 10 килограммов филе лосося или семги, купленным в магазине.