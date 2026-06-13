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В Свердловской области 11-летний школьник насмерть разбился на электросамокате

В селе Трифоново электросамокат погубил 11-летнего мальчика.

12 июня вечером в селе Трифоново произошла смертельная авария. На улице Ленина около дома № 64 школьник не справился с управлением электросамоката. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

— Мальчик управлял мощным электросамокатом и опрокинул транспортное средство. Он получил травмы и был доставлен родителями в Пышминскую центральную районную больницу. Впоследствии 11-летний ребенок скончался в медучреждении, — рассказали в ведомстве.

Как было установлено, электросамокат Kugoo E2 обладал мощностью выше 250 ватт. Для него необходимы права категории «М», которых не было у ребенка.

По данным свердловской Госавтоинспекции, электросамокат подростку подарили родители в этом году. Уточняется, что средства пассивной защиты ребенок не использовал.

На месте трагедии провели осмотр, составили схему, опросили родителей мальчика и свидетелей. Электросамокат был изъят. Проводится расследование инцидента.

Материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей.

Также профилактическую беседу проведут в школе, в которой учился погибший ребенок.