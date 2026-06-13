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Во Франции шесть человек осудили за кражу редких русских книг

Суд во Франции вынес приговор шестерым гражданам Грузии, признав их виновными в хищении редких изданий произведений русских классиков, включая Александра Пушкина. Им назначены сроки заключения до семи лет, о чем сообщает газета Monde.

Источник: Freepik

Как уточняет издание, прокуратура ранее требовала для обвиняемых до восьми лет лишения свободы. Фигурантов дела обвиняли в похищении книг, в том числе первых изданий и рукописей произведений русских писателей XIX века, среди которых Александр Пушкин и Михаил Лермонтов. По версии следствия, эти лица причастны к ограблениям Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе, совершенным в 2023 году.

«Шесть граждан Грузии были приговорены во Франции к срокам от полутора лет условно до семи лет тюрьмы за кражу произведений нескольких русских писателей из престижных библиотек в Париже и Лионе», — говорится в публикации Monde.

Все подсудимые (пять мужчин и одна женщина) признаны виновными в преступном сговоре. Некоторым из них также вменяется кража культурных ценностей, отмечается в статье.

Максимальное наказание — семь лет лишения свободы — назначено Михаилу Замтарадзе. Ему также запрещен въезд во Францию после отбытия срока. Ранее он был осужден в Литве на три года и четыре месяца тюрьмы за кражу книг общей стоимостью более 600 тысяч евро.

Другой фигурант, Бека Цирекидзе, приговорен к четырем годам заключения, информирует Monde. До этого он получил три с половиной года тюрьмы в Эстонии.

Еще двое обвиняемых были осуждены заочно, так как отбывают наказание в Грузии, которая не экстрадирует своих граждан. На родине они приговорены к пяти годам лишения свободы, во Франции им назначено по шесть лет тюрьмы. В отношении них также выдан ордер на арест, указано в материале.

По версии обвинения, подсудимые могли действовать в составе двух отдельных групп, входивших в крупную преступную организацию, активную в ряде европейских стран. Как сообщало издание Ouest-France, аналогичные случаи хищения редких книг были зафиксированы в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии.

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