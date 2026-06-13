Во Франции шесть человек осудили за кражу редких русских книг

Еще двое обвиняемых были осуждены заочно, так как отбывают наказание в Грузии, которая не экстрадирует своих граждан. На родине они приговорены к пяти годам лишения свободы, во Франции им назначено по шесть лет тюрьмы. В отношении них также выдан ордер на арест, указано в материале.