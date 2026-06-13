Появились новые детали в деле об убийстве девочки на Урале

По версии следствия, вечером 12 июня фигуранты, находясь на территории гаражного массива в Краснотурьинске, совершили убийство ранее знакомой 15-летней девочки, ей нанесли несколько ножевых ранений. Преступление было совершено на почве возникшего между одним из молодых людей и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказываний, уточняли следователи. С места преступления юноши скрылись, смерть девочки наступила в больнице, куда она была доставлена после обнаружения прохожими.