Появились новые детали в деле об убийстве девочки на Урале

В субботу областное управление СК РФ уточняло, что двум местным жителям — юношам 16 и 15 лет — предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой и по предварительному сговору.
По версии следствия, вечером 12 июня фигуранты, находясь на территории гаражного массива в Краснотурьинске, совершили убийство ранее знакомой 15-летней девочки, ей нанесли несколько ножевых ранений. Преступление было совершено на почве возникшего между одним из молодых людей и девушкой конфликта из-за оскорбительных высказываний, уточняли следователи. С места преступления юноши скрылись, смерть девочки наступила в больнице, куда она была доставлена после обнаружения прохожими.
Как пояснил Горелых, задержали фигурантов по горячим следам сотрудники территориального отдела полиции, сейчас обвиняемые содержатся в изоляторе временного содержания.
«Оба они из полных семей. Погибшую девочку воспитывала мама. Фигуранты вызвали свою жертву на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе. Причинив травмы, они ретировались, не вызвав “неотложку”. Задержанные дали признательные показания. Орудие преступления — колюще-режущий предмет — изъято», — рассказал представитель полицейского главка.