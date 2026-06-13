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Авария на химзаводе в Армянске в Крыму — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. На заводе «Титановые инвестиции», (старое название — «Крымский титан») произошла аварийная ситуация. Об этом сообщает глава администрации Армянска Василий Телиженко в своем ТГ-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Нахожусь на заводе “Титановые инвестиции”, на месте устранения аварийной ситуации! Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории. Лично убедился — превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет», — говорится в сообщении.

Василий Телиженко призвал соблюдать спокойствие и следить за сообщениями только из официальных источников информации.

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