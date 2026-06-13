В Крымском районе прорыв дамбы на Кубани достиг 80 метров

Масштаб аварии на дамбе в Крымском районе Краснодарского края продолжает увеличиваться. По состоянию на 13 июня ширина прорана, образовавшегося в результате прорыва дамбы в районе хутора Западного, достигла 80 метров. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
«Сброс с Краснодарского водохранилища снижен», — рассказали в администрации района.
Приступить к непосредственной ликвидации прорыва и восстановительным работам на самой дамбе специалисты смогут только тогда, когда уровень воды в реке сравняется с высотой промоины.
Тем временем в Троицком сельском поселении продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты продолжают земляные работы и ведут переброску излишков, чтобы уберечь уцелевшие сельскохозяйственные угодья.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за прорыва дамбы вода затопила более 2,2 тысячи гектаров полей в трех сельских поселениях района, уничтожив посевы зерновых и бахчевых культур.