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В Крымском районе прорыв дамбы на Кубани достиг 80 метров

К ремонту дамбы в Крымском районе смогут приступить после спада уровня воды.

Источник: пресс-служба администрации Крымского района

Масштаб аварии на дамбе в Крымском районе Краснодарского края продолжает увеличиваться. По состоянию на 13 июня ширина прорана, образовавшегося в результате прорыва дамбы в районе хутора Западного, достигла 80 метров. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

«Сброс с Краснодарского водохранилища снижен», — рассказали в администрации района.

Приступить к непосредственной ликвидации прорыва и восстановительным работам на самой дамбе специалисты смогут только тогда, когда уровень воды в реке сравняется с высотой промоины.

Тем временем в Троицком сельском поселении продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты продолжают земляные работы и ведут переброску излишков, чтобы уберечь уцелевшие сельскохозяйственные угодья.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за прорыва дамбы вода затопила более 2,2 тысячи гектаров полей в трех сельских поселениях района, уничтожив посевы зерновых и бахчевых культур.