Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 13 июня

Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области в ближайшие несколько часов. Соответствующее предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.
— Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области вечером 13 июня и ночью 14 июня, — говорится в сообщении. — В связи с этим советуем водителям снизить скорость, так как из-за такой погоды снижается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги. Также дороги становятся более скользкими, из-за чего возникают заносы и скольжение.
По данным спасателей, в этот период лучше избегать низменных участков местности. В случае опасных ситуаций можно обратиться в экстренные службы по номеру телефона 112.
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