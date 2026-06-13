Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 13 июня

— Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области вечером 13 июня и ночью 14 июня, — говорится в сообщении. — В связи с этим советуем водителям снизить скорость, так как из-за такой погоды снижается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги. Также дороги становятся более скользкими, из-за чего возникают заносы и скольжение.