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ВСУ нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС

На транспортный цех Запорожской АЭС (ЗАЭС) нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате повреждены автомобили, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. Об этом сообщается в официальном канале ЗАЭС в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома. В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха», — говорится в заявлении.

На станции отметили, что сохраняется высокая угроза повторных атак. Персонал контролирует работу Запорожской АЭС, безопасность эксплуатации обеспечена, системы функционируют в штатном режиме, а радиационный фон не превышает естественных значений.

Пострадавших в результате удара нет. Оценка ущерба в настоящее время невозможна из-за сохраняющейся угрозы повторных атак.

Как сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, ЗАЭС проинформирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке. Инспекторам агентства продемонстрируют место удара, если позволит обстановка; в данный момент такой возможности нет в связи с угрозой повторных нападений.

На станции добавили, что транспортный цех ЗАЭС не входит в зону режима тишины, поэтому данный удар ВСУ не является его нарушением.

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