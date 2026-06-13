Житель Канска заплатит почти 140 тысяч за выброшенный с балкона телевизор

Суд обязал жителя Канска выплатить почти 140 тысяч рублей за телевизор, который он выкинул с балкона. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Все произошло 11 ноября 2025 года. Вечером женщина припарковала свою Toyota Corolla Fielder у дома. Рано утром следующего дня сработала сигнализация, хозяйка иномарк выглянула в окно и увидела на крыше своей машины плазменный телевизор. Она сразу обратилась в полицию.
При проверке выяснили, что оснований для заведения административного дела нет: состава умышленного повреждения чужого имущества не нашли. Однако в ходе расследования установили, что хозяин квартиры во время употреблени яалкоголя поссорился со своей подругой. В гневе он схватил телевизор и выбросил его с балкона четвертого этажа на крышу припаркованной иномарки.
Он признался в этом, но ущерб так и не возместил, хотя хозяйка авто не раз просила его сделать это добровольно. Эксперты оценили восстановление машины в 138470 рублей.
Канский городской суд встал на сторону автовладелицы и постановил взыскать с ответчика не только эту сумму, но также судебные издержки и услуги оценщика.