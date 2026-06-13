Житель Канска заплатит почти 140 тысяч за выброшенный с балкона телевизор

При проверке выяснили, что оснований для заведения административного дела нет: состава умышленного повреждения чужого имущества не нашли. Однако в ходе расследования установили, что хозяин квартиры во время употреблени яалкоголя поссорился со своей подругой. В гневе он схватил телевизор и выбросил его с балкона четвертого этажа на крышу припаркованной иномарки.