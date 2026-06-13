ГАИ обнародовала решение по трассе в Минской области после 14 жестких ДТП

В ГАИ рассказали, что за период с 2021 по 2025 год на участке трассы с первого по восьмой километр было зарегистрировано 14 аварий. В результате жестких ДТП пять человек погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести. А 2 июня 2026 года на этом участке произошла еще одна жесткая авария, пострадали три человека, один из пострадавших умер в больнице спустя неделю.