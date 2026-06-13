ГАИ обнародовала решение по трассе в Минской области после 14 жестких ДТП

В Минской области ГАИ приняла меры по повышению безопасности на самой оживленной трассе региона. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.
Речь идет об автодороге республиканского назначения Р-53. Так, на данной трассе в Смолевичском районе, на участке направлением Слобода — Новосады, вводятся ограничения. В ГАИ обратили внимание, что эта автодорога — ключевая транспортная артерия, которая соединяет столицу со Смолевичами, Жодино и Борисовом, и отличается высокой интенсивностью движения.
В ГАИ рассказали, что за период с 2021 по 2025 год на участке трассы с первого по восьмой километр было зарегистрировано 14 аварий. В результате жестких ДТП пять человек погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести. А 2 июня 2026 года на этом участке произошла еще одна жесткая авария, пострадали три человека, один из пострадавших умер в больнице спустя неделю.
В ГАИ рассказали, что причины и условия всех ДТП анализировались и выяснилось, что ключевым фактором аварий является скорость движения транспортных средств. Например, в 2024 и 2025 годах в четырех из семи ДТП к авариям привело превышение или неправильный выбор скорости движения.
Еще участок детально обследовали для устранения потенциальных опасностей. И также приняли решение снизить разрешенную скорость движения до 90 километров в час.
— Эти меры направлены на предотвращение ДТП и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, — прокомментировали в ГАИ.