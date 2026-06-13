Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово пострадали 14 человек

Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутного такси в Одинцовском городском округе Московской области увеличилось до 14 человек, сообщили в прокуратуре региона.

Источник: РИА "Новости"

«В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении, опубликованном на платформе «Макс».

Как уточняется в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород. Столкнулись грузовик КАМАЗ и рейсовый микроавтобус, после чего последний опрокинулся на бок.

Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.