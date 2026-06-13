В ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово пострадали 14 человек

Как уточняется в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород. Столкнулись грузовик КАМАЗ и рейсовый микроавтобус, после чего последний опрокинулся на бок.