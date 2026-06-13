Раскрыты детали о семье из Красноярского края, где утонул ребенок в септике

Следователи осмотрели место происшествия и предоставили видеозапись заднего двора. На кадрах видно, что септик отгорожен невысоким заборчиком. В ограждении есть лаз, который дополнительно занавешен тканью — ребёнок мог без труда перелезть через забор или пробраться через проход. Рядом с местом, где расположен септик, у входа во двор стоят детские коляски и манеж с игрушками.