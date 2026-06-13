Раскрыты детали о семье из Красноярского края, где утонул ребенок в септике

Следственные органы рассказали подробности трагедии, произошедшей 12 июня 2026 года в посёлке Октябрьском Богучанского округа: двухлетний ребёнок утонул в септике во дворе дома на улице Таёжной.
По информации следователей, в тот день 41‑летняя мать находилась в частном доме с пятью детьми — помимо погибшего малыша в семье ещё двое мальчиков и две девочки. Женщина занималась домашними делами, а около 11 часов утра двухлетний мальчик вышел во двор. Спустя короткое время мать обнаружила сына в септике на придомовой территории без признаков жизни.
Следователи осмотрели место происшествия и предоставили видеозапись заднего двора. На кадрах видно, что септик отгорожен невысоким заборчиком. В ограждении есть лаз, который дополнительно занавешен тканью — ребёнок мог без труда перелезть через забор или пробраться через проход. Рядом с местом, где расположен септик, у входа во двор стоят детские коляски и манеж с игрушками.
В следственном комитете корреспонденту krsk.aif.ru пояснили, что семья, в которой погиб ребёнок благополучная и не стояла на учёте в органах опеки и ПДН. В семье помимо погибшего малыша ещё четверо детей — два мальчика и две девочки.
Богучанский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящий момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося — в том числе детально изучают условия, которые привели к трагедии.