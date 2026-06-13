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Завод «Титановые Инвестиции» в Армянске: что здесь производит Крым — справка

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. Завод «Титановые Инвестиции» (бывшие названия КГПО «ТИТАН», Закрытое акционерное общество «Крымский титан») в Армянске был первым в Советском Союзе специализированным заводом по производству двуокиси титана. Основано Крымское государственное производственное объединение "ТИТАН’в 1960-х годах. Торжественное открытие первого — сернокислотного производственного цеха состоялось 29 декабря 1969 года. Именно эта дата считается официальным днем рождения завода.

Источник: РИА "Новости"

Пережив непростые 1990-е, предприятие переориентировало деятельность с плановой на рыночную экономику и благодаря огромным инвестициям модернизировало мощности и расширил портфель заказов.

10 февраля 2000 года на базе КГПО «ТИТАН» была создана ГАК (Государственная акционерная компания) «ТИТАН». Закрытое акционерное общество «Крымский ТИТАН» создано 31 августа 2004 года.

«События 2014 года и переход в российское правовое поле стали для предприятия временем перемен и глобальных трансформаций во всех сферах деятельности предприятия», — отмечают на заводе.

Пережив турбулентный период, предприятие перешло под генеральное управление Акционерного общества «Русский Водород», начав разработку новой управленческой и производственной стратегии.

Согласно открытым данным на сайте предприятия, филиал ООО «Титановые Инвестиции» в городе Армянск является крупнейшим производителем и экспортером химической продукции в Восточной Европе. Это единственный производитель диоксида титана на территории России.

Филиал представляет собой комплекс производственных площадок, взаимосвязанных по принципу законченного цикла производства диоксида титана. Суммарная мощность выпуска диоксида титана составляет 110 тысяч тонн в год.

Ассортимент представлен пятью марками диоксида титана, которые применяются в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, а также при производстве пластмасс и в других отраслях. Помимо диоксида титана здесь производят серную кислоту, железный купорос, минеральные удобрения.

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