В Воронеже «Черри» не вписался в поворот

Ранним утром 13 июня на пустой улице Кольцовской у Девицкого выезда произошла авария. По данным ГУ МЧС, в районе 05.38 автомобиль «Черри» влетел в дорожное ограждение у дома № 82.
В этом месте дорога делает поворот и, скорее всего, водитель не справился с управлением, на скорости вылетел с полосы, угодив на отбойник.
По предварительным данным, в результате аварии водитель отделался испугом, но серьезных травм не получил. Расчет спасателей привлекался для сбора информации.
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