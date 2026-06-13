Два человека пострадали в аварии на трассе М‑12 в Навашинском округе

Два человека пострадали в аварии в Навашинском округе. ДТП произошло на 27-ом километре трассы М-12 «Восток» в пятницу, 12 июня, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, 44-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» потеряла управление и наехала на колесоотбойный брус, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате травмы получила сама водитель и 14-летний подросток.
Обстоятельства аварии устанавливают специалисты.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пассажирка иномарки скончалась, угодив на машине в кювет в Сокольском округе.