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Два человека пострадали в аварии на трассе М‑12 в Навашинском округе

Женщина за рулем «Лады Гранты» потеряла управление и наехала на колесоотбойный брус.

Источник: Нижегородская правда

Два человека пострадали в аварии в Навашинском округе. ДТП произошло на 27-ом километре трассы М-12 «Восток» в пятницу, 12 июня, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, 44-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» потеряла управление и наехала на колесоотбойный брус, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате травмы получила сама водитель и 14-летний подросток.

Обстоятельства аварии устанавливают специалисты.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пассажирка иномарки скончалась, угодив на машине в кювет в Сокольском округе.