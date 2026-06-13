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В Крыму произошла авария на химзаводе

Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил об аварии на химическом заводе «Титановые Инвестиции», расположенном на севере Крыма. По его словам, превышения предельно допустимых норм концентрации веществ не зафиксировано, ведутся работы по устранению инцидента.

Источник: РИА "Новости"

«Нахожусь на заводе “Титановые Инвестиции”, на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории. Лично убедился — превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет», — написал Телиженко в своем Telegram-канале.

Глава города призвал соблюдать спокойствие и следить за сообщениями из официальных источников информации.

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