Врачи борются за жизнь пилота после жесткого приземления самолета

— В настоящий момент выполняется эвакуация пострадавшего из Чернышковской ЦРБ в больницу СМП № 25 для оказания специализированной медицинской помощи. Состояние оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациента, — уточнили журналистам в пресс-службе облкомздрава.