Мужчина погиб при лобовом столкновении авто на трассе Минск-Витебск

По предварительным данным, одна из машин двигалась в сторону Минска и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с другим автомобилем. Водитель первой машины погиб на месте происшествия.
Водитель и пассажир другой машины были госпитализированы для обследования, а еще двух пассажиров медики обследовали на месте ДТП.
Дорожная милиция в очередной раз призывала водителей быть бдительными и соблюдать Правила дорожного движения.
Похожее ДТП имело место не так давно на автодороге Р-76 (Орша — Шклов — Могилев). Тогда пострадали четыре человека: один водитель и три пассажира. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.