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Мужчина погиб при лобовом столкновении авто на трассе Минск-Витебск

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Днем в субботу на 21 км автодороги М-3 (Минск-Витебск) произошло лобовое столкновение двух легковых машин, сообщило УВД Миноблисполкома.

Источник: Sputnik.by

По предварительным данным, одна из машин двигалась в сторону Минска и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с другим автомобилем. Водитель первой машины погиб на месте происшествия.

Водитель и пассажир другой машины были госпитализированы для обследования, а еще двух пассажиров медики обследовали на месте ДТП.

Дорожная милиция в очередной раз призывала водителей быть бдительными и соблюдать Правила дорожного движения.

Похожее ДТП имело место не так давно на автодороге Р-76 (Орша — Шклов — Могилев). Тогда пострадали четыре человека: один водитель и три пассажира. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.