СКР проводит проверку после исчезновения семилетнего ребенка на острове в Карелии

По предварительным данным, днем 12 июня около 14:00 семья, в составе которой находились четверо взрослых и двое детей, прибыла на остров Есисаари в акватории Ладожского озера.
Спустя примерно полтора часа родственники заметили отсутствие мальчика. Самостоятельные поиски на территории острова результата не дали, после чего взрослые обратились в экстренные службы.
В настоящее время организована доследственная проверка. К поисковой операции привлечены сотрудники Карельской поисково-спасательной службы, включая водолазов, которые обследуют акваторию Ладожского озера в районе острова.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.