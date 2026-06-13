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В Златоусте обрушилась крыша жилого дома: под завалами погибли двое, еще один пострадал

Двое погибли и один пострадал при обрушении кровли жилого дома в Златоусте.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Златоусте Челябинской области обрушилась кровля частного дома по улице 4-я Тесьминская. Как уточнили в МЧС, под завалами погибли 59-летняя женщина и 29-летний мужчина. 19-летний молодой человек получил травмы, его вытащили из-под завалам и передали сотрудникам скорой.

— На месте работают силы и средства Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда и специалисты Скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Известно, что дом был в аварийном состоянии.

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