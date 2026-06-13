Что произошло под Чериковом, где микроавтобус Mercedes попал в смертельное ДТП, выехав на встречную полосу под лесовоз

В Чериковском районе произошло смертельное ДТП с лесовозом, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 13 июня на 57 километре республиканской автодороги Р-43, направлением от границы России к Кричеву, Бобруйску и Ивацевичам.
Предварительно установлено, что вблизи агрогородка Речица 52-летний гомельчанин, управлявший Mercedes-Benz Sprinter, уснул за рулем и выехал на встречную полосу прямо под лесовоз МАЗ.
Водитель Mercedes погиб на месте, а его 22-летний сын, ехавший в качестве пассажира, получил травмы и был госпитализирован.
— Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, — прокомментировали в УВД.
Водитель Mercedes уснул и столкнулся с лесовозом. Фото: УГАИ УВД Могоблисполкома.
Также ГАИ опубликовала видео с места аварии. При столкновении Sprinter едва ли не сложился пополам, на дороге оказались его фрагменты. У лесовоза также серьезные механические повреждения кабины, топливо и горюче-смазочные материалы пролились на дорогу из обоих поврежденных авто. На месте работали спасатели, медики и правоохранители.
А ранее ГАИ сделала заявление после жесткого ДТП Mercedes с клубникой под Барановичами.
Кроме того, ГАИ обнародовала решение по трассе в Минской области после 14 жестких ДТП.