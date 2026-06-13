Что произошло под Чериковом, где микроавтобус Mercedes попал в смертельное ДТП, выехав на встречную полосу под лесовоз

Также ГАИ опубликовала видео с места аварии. При столкновении Sprinter едва ли не сложился пополам, на дороге оказались его фрагменты. У лесовоза также серьезные механические повреждения кабины, топливо и горюче-смазочные материалы пролились на дорогу из обоих поврежденных авто. На месте работали спасатели, медики и правоохранители.