Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Увеличилось число погибших в ДТП в Одинцово

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово погиб еще один человек, сообщила начальник Управления информации и общественных связей МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«Два человека погибло, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести», — приводятся ее слова в публикации на платформе «Макс».

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

По предварительным данным, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутной «газелью», отчего та опрокинулась набок. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более человек по неосторожности.

Одинцовская городская прокуратура начала проверку и взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.