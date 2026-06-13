Увеличилось число погибших в ДТП в Одинцово

«Два человека погибло, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести», — приводятся ее слова в публикации на платформе «Макс».
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутной «газелью», отчего та опрокинулась набок. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более человек по неосторожности.
Одинцовская городская прокуратура начала проверку и взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.