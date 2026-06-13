В Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике во дворе частного дома. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел в поселке Октябрьский в Богучанском районе.
Установлено, что 41-летняя женщина занималась работой по хозяйству в частном доме. Вместе с ней находились трое ее детей. В какой-то момент двухлетний мальчик вышел во двор дома. Через непродолжительное время мать обнаружила сына в септике. Ребенок был мертв.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса. Речь идет о причинении смерти по неосторожности.
Следователи проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств случившегося.