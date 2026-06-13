В Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике во дворе частного дома

Установлено, что 41-летняя женщина занималась работой по хозяйству в частном доме. Вместе с ней находились трое ее детей. В какой-то момент двухлетний мальчик вышел во двор дома. Через непродолжительное время мать обнаружила сына в септике. Ребенок был мертв.