Авария на химзаводе в Крыму — что известно к этому часу

«Все службы, задействованные в ликвидации… На месте работают лаборатории», — сообщил он во второй половине дня в субботу, отметив, что лично находится на месте ЧП.
И оценил ситуацию с точки зрения содержания в воздухе вредных веществ.
«На ликвидацию аварийной ситуации на заводе привлечены все необходимые службы и средства. Ситуация контролируемая!», — сообщили власти Армянска.
Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» — крупнейший производитель диоксида титана на территории бывшего СССР и в Восточной Европе. В июле 2022 года компания перешла под управление «Росхима». В производственную структуру входят два цеха пигментной двуокиси титана, сернокислотное производство, цех аммофос и цех сернокислого алюминия и жидкого стекла.