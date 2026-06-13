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Авария на химзаводе в Крыму — что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. На заводе «Титановые инвестиции», (старое название «Крымский титан») произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил днем в субботу глава администрации Армянска Василий Телиженко.

Источник: РИА "Новости"

«Все службы, задействованные в ликвидации… На месте работают лаборатории», — сообщил он во второй половине дня в субботу, отметив, что лично находится на месте ЧП.

И оценил ситуацию с точки зрения содержания в воздухе вредных веществ.

«На ликвидацию аварийной ситуации на заводе привлечены все необходимые службы и средства. Ситуация контролируемая!», — сообщили власти Армянска.

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» — крупнейший производитель диоксида титана на территории бывшего СССР и в Восточной Европе. В июле 2022 года компания перешла под управление «Росхима». В производственную структуру входят два цеха пигментной двуокиси титана, сернокислотное производство, цех аммофос и цех сернокислого алюминия и жидкого стекла.

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