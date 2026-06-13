Каршеринг сбил велосипедиста и прокатил на капоте на Пулковском шоссе

Каршеринг влетел в велосипедиста на Пулковском шоссе. Видеозапись происшествия на дороге появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во ВКонтакте. Судя по времени и дате на видеорегистраторе, который снял ДТП, все произошло в 10:15 в субботу, 13 июня. Каршеринг двигался со съезда и по неизвестной причине не перестроился чуть левее и сбил велосипедиста. Тот моментально слетел с транспорта от удара и на секунду даже проехался на капоте легковушки. Судя по всему, у велогонщика был шлем и другая защитная экипировка, но падение все равно получилось жестким, так что травм он вряд ли избежал.