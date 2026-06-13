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В Пермском крае объявили срочный сбор на поиск пропавшей в лесу женщины

Женщина ушла в лес 13 июня и не вернулась.

Поисковики ищут пропавшую в лесу 55-летнюю женщину, сообщает поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

«Внимание! Сбор на поиски. Дата сбора: 13 июня. Прямо сейчас», — сообщается в паблике отряда в соцсетях.

Татьяна Левина ушла в лес в Краснокамске (СНТ «Педагог») около 14 часов. С этого момента о ней ничего не известно.

Место сбора: 58.250967, 56.109686, Краснокамск, СНТ «Педагог», 22. Форма одежды: по погоде, удобная, яркая, для ходьбы по лесу.

Добровольцев просят установить на смартфони приложение «Геотрекер» для записи трека движения.

Связаться для участия в поисках можно с инфоргом Анной Волеговой, тел. 89526555389.