В Пермском крае объявили срочный сбор на поиск пропавшей в лесу женщины

Поисковики ищут пропавшую в лесу 55-летнюю женщину, сообщает поисковый отряд им. Ирины Бухановой.
«Внимание! Сбор на поиски. Дата сбора: 13 июня. Прямо сейчас», — сообщается в паблике отряда в соцсетях.
Татьяна Левина ушла в лес в Краснокамске (СНТ «Педагог») около 14 часов. С этого момента о ней ничего не известно.
Место сбора: 58.250967, 56.109686, Краснокамск, СНТ «Педагог», 22. Форма одежды: по погоде, удобная, яркая, для ходьбы по лесу.
Добровольцев просят установить на смартфони приложение «Геотрекер» для записи трека движения.
Связаться для участия в поисках можно с инфоргом Анной Волеговой, тел. 89526555389.