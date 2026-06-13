Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

При ударе БПЛА в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадали два человека — пожарный и водитель грузовика. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

При ударе БПЛА в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадали два человека — пожарный и водитель грузовика. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

На месте удара поврежден служебный автомобиль МЧС, здание пожарной части и хозпостройка. В селе Отрадное при ударе дрона загорелась крыша надворной постройки. Пожар потушен. В хуторе Церковный при атаке повреждена кабина грузового автомобиля.

В селе Чайки при детонации взрывного устройства пострадал 13-летний мальчик. В городе Грайворон при ударе дрона был ранен боец «Орлана», сообщал оперштаб Белгородской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше