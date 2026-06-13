Турецкий Бодрум столкнулся с морскими пробками

Турецкий Бодрум столкнулся с транспортным коллапсом на воде: около семи тысяч частных яхт парализовали движение у причалов. Экскурсионные суда не могут пройти, а туристы вынуждены отказываться от морских прогулок. Об этом пишет Turizm Ajansı со ссылкой на председателя представительства Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Энвера Кантармыша.