Турецкий Бодрум столкнулся с морскими пробками

Турецкий Бодрум столкнулся с транспортным коллапсом на воде: около семи тысяч частных яхт парализовали движение у причалов. Экскурсионные суда не могут пройти, а туристы вынуждены отказываться от морских прогулок. Об этом пишет Turizm Ajansı со ссылкой на председателя представительства Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Энвера Кантармыша.
Якорная стоянка в Бодруме переполнена яхтами, при этом отсутствует какой-либо надзор. Исторически Бодрум славился своими морскими экскурсиями, в том числе к знаменитой древней крепости, доступ к которой осуществляется по воде. В настоящее время туроператоры несут финансовые потери вследствие неорганизованности акватории.
До этого сообщалось, что россиянам пришлось идти километры пешком ради авиарейса из-за пробки в Турции.
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