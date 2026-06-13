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Турецкий Бодрум столкнулся с морскими пробками

Турецкий Бодрум столкнулся с транспортным коллапсом на воде: около семи тысяч частных яхт парализовали движение у причалов.

Турецкий Бодрум столкнулся с транспортным коллапсом на воде: около семи тысяч частных яхт парализовали движение у причалов. Экскурсионные суда не могут пройти, а туристы вынуждены отказываться от морских прогулок. Об этом пишет Turizm Ajansı со ссылкой на председателя представительства Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Энвера Кантармыша.

Якорная стоянка в Бодруме переполнена яхтами, при этом отсутствует какой-либо надзор. Исторически Бодрум славился своими морскими экскурсиями, в том числе к знаменитой древней крепости, доступ к которой осуществляется по воде. В настоящее время туроператоры несут финансовые потери вследствие неорганизованности акватории.

До этого сообщалось, что россиянам пришлось идти километры пешком ради авиарейса из-за пробки в Турции.

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