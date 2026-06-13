Написал заявление и переехал: Петербуржца обвинили в афере из-за попытки вернуть жильё по «схеме Долиной»

Сделка состоялась в октябре 2025 года, за свою «двушку» на проспекте Энергетиков 30-летний Дмитрий Ф. получил 15,49 миллиона рублей. Покупателями стала семья из Саратовской области. Всё прошло гладко, а уже после подписания документов мужчина сам вывез вещи и написал риэлтору хвалебный отзыв. Правда, как оказалось, в этот момент по его заявлению уже возбудили уголовное дело о мошенничестве.