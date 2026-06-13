Торговый центр «Высота» затопило в Кузьминках

В районе Кузьминки произошло подтопление торгового центра «Высота». Вода попала во внутренние помещения здания. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.
На кадрах размещенных в Сети роликов можно увидеть, как потоки воды льются с потолков магазинов и между лестничными пролетами.
Сотрудники торгового центра занимаются устранением последствий происшествия и приводят площадку в порядок, передает Telegram-канал «Москва 24».
Горожан предупредили, что в столице из-за неблагоприятных погодных условий возможны локальные изменения в работе наземного транспорта. Отдельные маршруты могут быть оперативно скорректированы в зависимости от ситуации на дорогах и погодной обстановки.
Москвичей ранее призвали соблюдать осторожность в связи с ухудшением погоды: не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.
Около 27−32 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, это составляет от трети до половины июньской нормы, а в отдельных районах, преимущественно на севере столичного региона, количество осадков может достичь 50−55 миллиметров.