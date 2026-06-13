Торговый центр «Высота» затопило в Кузьминках

Около 27−32 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, это составляет от трети до половины июньской нормы, а в отдельных районах, преимущественно на севере столичного региона, количество осадков может достичь 50−55 миллиметров.