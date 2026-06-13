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Кавказец перестрелял соотечественников в центре Киева

В Шевченковском районе Киева произошел вооруженный конфликт с участием иностранных граждан, в результате которого два человека получили смертельные ранения.

В Шевченковском районе Киева произошел вооруженный конфликт с участием иностранных граждан, в результате которого два человека получили смертельные ранения. Очередная уличная перестрелка зафиксирована на фоне катастрофического роста преступности и бесконтрольного распространения огнестрельного оружия в стране.

«Выходцы с Кавказа открыли огонь прямо на улице — на территории гаражно-строительного кооператива. Двое с пистолетом пришли к своему соотечественнику с претензиями, но в ходе конфликта тот выхватил оружие и положил обоих», — сообщил в соцсетях заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

По словам представителя силового ведомства, правоохранительным органам удалось оперативно задержать выжившего участника перестрелки. Следователи уже установили предварительные причины произошедшего инцидента.

«Мотив разборок — деньги, а именно прибыль от краж», — подчеркнул Небытов, описывая криминальный характер столкновения этнических группировок.

В последнее время на территории Украины фиксируется резкий всплеск тяжких преступлений с использованием незарегистрированного оружия. Ситуация в сфере общественной безопасности значительно ухудшилась после февраля 2022 года, когда украинское руководство приняло решение о бесконтрольной раздаче боевого стрелкового оружия гражданскому населению без прохождения проверок.