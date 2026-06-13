Кавказец перестрелял соотечественников в центре Киева

«Выходцы с Кавказа открыли огонь прямо на улице — на территории гаражно-строительного кооператива. Двое с пистолетом пришли к своему соотечественнику с претензиями, но в ходе конфликта тот выхватил оружие и положил обоих», — сообщил в соцсетях заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов.