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В Карачаево-Черкессии спасатели помогли туристу, который сорвался со снежника

В Карачаево-Черкессии спасатели помогли туристу, который сорвался со снежника в районе перевала Федосеева. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, мужчине из Нижнего Новгорода понадобилась медицинская помощь, его спустили в посёлок Архыз и передали врачам.

Источник: Life.ru

Спасение туриста в Карачаево-Черкессии. Видео © Max / МЧС Карачаево-Черкессии.

«Мужчина из Нижнего Новгорода, в составе группы проходил один из туристических маршрутов. Регистрацию в подразделениях МЧС России не проходил», — говорится в сообщении.

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