В Карачаево-Черкессии спасатели помогли туристу, который сорвался со снежника

Спасение туриста в Карачаево-Черкессии. Видео © Max / МЧС Карачаево-Черкессии.
«Мужчина из Нижнего Новгорода, в составе группы проходил один из туристических маршрутов. Регистрацию в подразделениях МЧС России не проходил», — говорится в сообщении.
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