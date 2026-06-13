Две девочи и мужчина погибли из-за опрокинувшейся лодки в Алтайском крае

Трагедия разыгралась на озере Линево в Кытмановском районе Алтайского края: моторная лодка с мужчиной и шестью детьми перевернулась прямо посреди водоема. В результате происшествия спасти удалось только четверых несовершеннолетних, а судьба их 47-летнего водителя и еще двух девочек оказалась трагической — они, предположительно, утонули. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.