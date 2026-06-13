На Алтае ищут двух детей и мужчину, упавших в озеро

На озере Линево в Алтайском крае опрокинулась моторная лодка, в которой находились шестеро детей и водитель. Инцидент произошел в селе Дмитро-Титово. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, очевидцам удалось спасти четырех детей. Судьба еще двух девочек и мужчины остается неизвестной, при этом не исключается, что они могли утонуть.
По информации спасателей, мужчина катался с детьми на моторной лодке, когда плавсредство перевернулось. Причины происшествия устанавливаются.
На месте работают экстренные службы. К поисково-спасательной операции привлечены 34 человека и девять единиц техники, включая силы и средства МЧС, передает канал МЧС в МАКС.
Ранее катер с туристами перевернулся на Байкале. На борту находились 18 человек, пять из них погибли. Причиной происшествия мог стать перевес — лодка рассчитана всего на 10 человек. Компания-организатор тура принадлежит супруге бывшего чиновника. Женщина ранее выдвигалась на пост министра туризма Бурятии. Главное о трагедии и ее возможных причинах — в материале «Вечерней Москвы».