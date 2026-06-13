На Алтае ищут двух детей и мужчину, упавших в озеро

Ранее катер с туристами перевернулся на Байкале. На борту находились 18 человек, пять из них погибли. Причиной происшествия мог стать перевес — лодка рассчитана всего на 10 человек. Компания-организатор тура принадлежит супруге бывшего чиновника. Женщина ранее выдвигалась на пост министра туризма Бурятии. Главное о трагедии и ее возможных причинах — в материале «Вечерней Москвы».