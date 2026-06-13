Две девочки и мужчина погибли при опрокидывании лодки на озере в Алтайском крае

Жертвами трагедии оказались сам мужчина и две девочки 8 и 9 лет. Остальных находившихся в лодке несовершеннолетних удалось спасти очевидцам. Заринским межрайонным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте продолжают работать 34 участника оперативных и поисковых групп, предпринимаются меры по обнаружению тел.